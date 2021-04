News Udinese – Confronto Gotti – Arslan, buone notizie su Nuytinck

Il tecnico torna sull'episodio del rigore col Torino, il difensore olandese può essere convocato per sabato

L'Udinese non può più sbagliare. Le tre sconfitte consecutive con Lazio, Atalanta ed Inter hanno mandato su tutte le furie il patron Pozzo, che ora pretende una reazione immediata della squadra. Sabato i bianconeri se la vedranno con il fanalino di coda Crotone e non avranno alibi. Gotti dovrà ancora fare a mano dei lungodegenti Jajalo e Pussetto e di Deulofeu, che ha deciso di operarsi in Spagna per velocizzare il rientro. E Nuytinck? Il gigante olandese è tornato ad allenarsi in campo, ma ancora a parte.