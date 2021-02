News Udinese – D’Aversa: “In Serie A devi ammazzare l’avversario”

Il tecnico del Parma è visibilmente amareggiato dopo la gara rimontata dai friulani al Tardini

UDINE - Il miglior Parma della stagione impatta su di un'Udinese dal cuore e dalla grinta immensi. Primo tempo tutto appannaggio dei ducali, che si portano sul doppio vantaggio con Cornelius e Kucka su rigore. Seconda frazione che vede i cambi di Gotti decisivi. L'ingresso di Okaka per Llorente al 60' conferisce la svolta alla partita. Al centravanti bianconero bastano tre minuti per accorciare le distanze e dimostrare che è tornato quasi al top dopo l'infortunio. Altro cambio azzeccatissimo da parte del mister dei friulani è quello che vede avvicendarsi Ouweijan per Zeegelaar. Il centrocampista olandese su punizione serve un pallone al bacio per Nuytinck che svetta e regala il 2 a 2 ai suoi. Nestorovski nel finale potrebbe addirittura ribaltarla, ma il calciatore macedone si dimostra poco preciso sotto porta. Il punto è oro per l'Udinese, che si allontana a piccoli passi dalla zona calda, meno per il Parma, che rimane penultimo in classifica.

Il tecnico del Parma D'Aversa non è riuscito a nascondere il rammarico per il risultato finale del Tardini. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Oggi c'è tanta delusione non solo per il risultato, ma soprattutto perché i miei ragazzi avevano fatto una grande prestazione. Questo dimostra che in Serie A devi ammazzare l'avversario se ne hai l'occasione. E' vero che siamo andati in doppio vantaggio, ma abbiamo avuto altre occasioni per chiuderla. Poi ne abbiamo concesse due all'Udinese e loro hanno pareggiato. Anche nel finale potevamo fare meglio, abbiamo creato due occasioni per portare a casa i tre punti. C'è sconforto per il risultato, ma non per la prestazione. Qualcosa nella gestione della partita da parte dell'arbitro va rivisto. Alcuni episodi possono condizionare la partita".