News Udinese – De Maio si riprende il pacchetto difensivo!

News Udinese – De Maio è tornato più forte di prima

UDINESE NEWS – Gotti esulta. Finalmente la colonna portante del suo pacchetto difensivo è tornata. De Maio aveva fatto il possibile per essere a disposizione della squadra già nell’ultimo match contro il Benevento. Era meglio aspettare, non forzare il suo ritorno in campo. Adesso, però, non c’è più tempo da perdere. Bonifazi non è al massimo della sua condizione fisica e si accomoderà in panchina. Il difensore francese invece è pronto. Freme dalla voglia di tornare in campo con una maglia da titolare dal primo minuto. Finalmente il grande giorno è arrivato.

Il post pubblicato su Instagram dal centrale ha fatto scendere una lacrimuccia di gioia a tutti i tifosi friulani. Quel messaggio lungo e commovente terminato con le parole “Sono TORNATO”. Niente di più bello. Adesso il popolo bianconero è pronto a riabbracciare il perno della sua retroguardia. La sua esperienza di gioco sarà fondamentale per provare a disputare la miglior prestazione possibile. Dopo due pareggi, tre punti non dispiacerebbero a nessuno. Sarebbero il regalo di Natale perfetto.