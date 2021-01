News Udinese – De Paul esce allo scoperto. Gotti vuole la rivincita!

Le news in casa Udinese non mancano mai. La squadra di Gotti è pronta a riprendersi la sua rivincita. De Paul ha le idee chiare

NEWS UDINESE - Questi ultimi giorni sono stati molto movimentati in casa Udinese. I prossimi lo saranno ancora di più. Il calciomercato sta per volgere presto alla conclusione ma Marino potrebbe avere ancora qualche asso nella manica. Nel frattempo l'allenatore bianconero ha voglia di prendersi la rivincita che gli spetta. La prossima giornata sarà la prima del girone di ritorno. L'Udinese deve e vuole fare di più. Il club friulano non vede i tre punti da ormai decisamente troppe partite. Non c'è tempo da perdere e Gotti lo sa. La squadra sta già studiando le mosse del suo prossimo avversario. All'andata non andò tutto liscio. Ma adesso Capitan De Paul è pronto a suonare la carica. Ecco le parole del trequartista.