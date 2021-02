News Udinese – De Paul: “Orgoglioso della squadra, se vinciamo a Roma…”

Le parole del capitano bianconero a margine del premio la Zebretta D'oro

UDINE - L'Udinese ha ottenuto il bottino pieno contro il Verona, nonostante non ci fosse Rodrigo De Paul. Il capitano dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Udinese TV in occasione della premiazione con la Zebretta D'oro, trofeo assegnato dai tifosi al miglior calciatore dell'anno. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del numero 10 argentino: "Sono stato orgoglioso di come la squadra ha giocato col Verona, non era una partita facile. Dall'altra parte c'erano calciatori che sono stati nostri compagni, mi è dispiaciuto non essere del match. L'ho detto anche a Pussetto che da fuori si soffre troppo. In questi 5 anni in Friuli non sono mancato spesso, preferisco stare in campo perché fuori il tempo non passa mai".

Un giudizio su Llorente - "Io sono il capitano e insieme ai miei compagni vogliamo far sentire tutti come se si fosse in famiglia. Llorente è contento di essere qui e noi siamo contenti che possa darci una mano. E' piacevole vivere il nostro spogliatoio, credo sia la cosa più bella di queste Udinese".

Su Deulofeu - "Sapevamo in che condizioni sono arrivati Pereyra e Deulofeu, ma il Tucu conosce bene la piazza. Conosciamo le qualità di Gerard, che col Verona ha fatto una grande gara, ma può fare anche meglio".

Obiettivi stagionali -“In questa squadra arrivano giocatori come Llorente che ha vinto un Mondiale e ha giocato in grandissime squadre o come Deulofeu che è stato al Barcellona. Tutti parlano bene della struttura Udinese, che è fra le migliori al mondo. Questa società ci dà tanto, quando vedo che qualcosa non va ci metto la faccia e lo dico chiaramente. Nelle ultime partite abbiamo fatto il salto di qualità, siamo diventati una squadra vera. Sugli obiettivi che possiamo raggiungere volo basso. Conosco i nostri valore e le qualità del nostro allenatore, ma dobbiamo andare piano e pensare alla gara contro la Roma, che sarà un'importante prova. Si vedrà adesso la nostra mentalità. E' ovvio che se contro i giallorossi faremo tre punti potremmo anche pensare di ambire a qualcosa di più. Il primo obiettivo, però, è raggiungere i 40 punti per stare tranquilli".

Ringraziamento ai tifosi - "Ringrazio per questo premio i tifosi, l'Udinese che ha una grande storia. Questo premio mi rende orgoglioso così come essere considerato fra i più forti della storia bianconera. I trofei individuali ti spronano a fare meglio per la squadra".