News Udinese – Di Francesco: “è un match che cercheremo di vincere”

News Udinese – Ecco le parole di Di Francesco alla vigilia del match

UDINESE NEWS – Ci siamo. Il giorno del match è arrivato. Tra poche ore ci sarà il fischio d’inizio. Un pareggio sarebbe inutile per entrambe le squadre. La vittoria, invece, permetterebbe al Cagliari di superare in classifica i ragazzi di Gotti. Qualora dovessero arrivare i 3 punti per i bianconeri, allora, l’Udinese si porterebbe a quota 17 agguantando la Sampdoria alla decima posizione.

Queste le parole di Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i bianconeri: “è una partita che cercheremo di vincere tornando al concetto di equilibrio.” Prosegue l’allenatore del club sardo:” ora serve ritrovare la via della rete per vincere le partite. Il fatto di aver recuperato Godin è una cosa positiva”. Tra poche ore le parole lasceranno spazio al campo. Una cosa è certa, non sarà una partita priva di emozioni.