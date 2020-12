News Udinese – Di Francesco: “L’Udinese è stata un ottimo avversario”

NEWS UDINESE – Le parole di Di Francesco nel post partita

UDINESE NEWS – Nel post partita del match contro l’Udinese, queste sono state le parole di Eusebio Di Francesco:”Abbiamo tentato di vincere fino alla fine, peccato“. Era una partita dagli equilibri molto sottili. Sono contento per la prova di Godin, non immaginavo che potesse reggere tutti i 90 minuti” – prosegue l’allenatore rossoblu – “Il vero Cagliari finora lo abbiamo visto a tratti ma possiamo fare di meglio“. Per concludere, spende anche due parole sul gol subito dalla squadra friulana: “L’Udinese è stata un ottimo avversario, con un De Paul fortissimo. Siamo stati ingenui sul gol preso, partito da una palla a due“. Un Di Francesco rammaricato che di certo si aspettava qualcosa in più dai suoi ragazzi. Allo stesso modo, forse, non si aspettava un’Udinese così arrembante che dopo aver trovato il pareggio avrebbe potuto persino portare a casa i tre unti. La classifica non è cambiata molto. Il club friulano occupa l’undicesima posizione a quota 15 punti. Dietro di lei troviamo il Benevento a 15 e il Cagliari a 14. Un pareggio che, alla fine dei conti, non serve a nessuno.