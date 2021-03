News Udinese – Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Aggiornamento delle ultime news in casa dell'Udinese. Ecco le probabili formazioni dei due allenatori. Potrebbero esserci delle sorprese

NEWS UDINESE - È tutto pronto. Il fischio d'inizio di Milan-Udinese è programmato per le 20:45 di questa sera. Da una parte i rossoneri guidati da Stefano Pioli che proveranno a non mollare fino all'ultimo la rincorsa scudetto. Dall'altra, i bianconeri di Luca Gotti che non vogliono tirare il freno a mano. Sono tante le novità che caratterizzeranno questo match. Tanti gli indisponibili e tante le motivazioni per non mollare. Il Milan spera in un passo falso dei cugini neroazzuri. L'Udinese vuole raggiungere la prima colonna della classifica il prima possibile. Le probabili formazioni sono pronte e molto probabilmente saranno le seguenti. Ecco come scenderanno in campo le due squadre.

Leao, il portoghese prenderà il posto di Ibra

MILAN

Cominciamo dai rossoneri. Sono tanti, troppi gli indisponibili a San Siro. L'allenatore emiliano però non dispera. La panchina offre delle soluzioni allettanti. Zlatan Ibrahimović non ci sarà. Al suo posto scenderà dal primo minuto Rafael Leão. Il calciatore portoghese è stato elogiato da Pioli in conferenza stampa. Ovviamente, ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle dello svedese. Una su tutte? Non lascia mai punti di riferimento. Certe volte questa sua peculiarità è un problema persino per i suoi stessi compagni che non sanno dove trovarlo. Tra gli indisponibili spiccano anche i nomi di Calhanoglu e Mandzukic. Dentro Brahim Diaz. In difesa torna Romagnoli. Kjaer molto probabilmente siederà in panchina. Ma anche per Luca Gotti i punti interrogativi non mancano.

UDINESE

L'allenatore dell'Udinese ha ancora diversi dubbi a cui dover trovare una risposta il prima possibile. Samir viene ancora tenuto sotto monitoraggio. Le condizioni del difensore brasiliano devono ancora essere valutate. Uno che, invece, potrebbe partire con una maglia da titolare è Molina. Larsen e Zeegelaar non vorrebbero cedere il loro posto ma il turnover potrebbe avere la meglio. Anche in attacco siamo lontani dal poter utilizzare la parola "certezza". Deulofeu e Okaka potrebbero entrambi non partire dal primo minuto. Ecco che il macedone, autore del gol vittoria contro la Fiorentina e Llorente sono pronti a scendere in campo dal primo minuto. Braafscalpita. Vuole mettersi in mostra e dimostrare di che pasta è fatto.

FORMAZIONI

MILAN: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE: (3-5-2) Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Llorente.