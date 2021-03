News Udinese – Disastro Larsen, ma Gotti è fuori di sé per un altro motivo

Dopo il rocambolesco pareggio acciuffato oltre il recupero dal Diavolo, il tecnico dell'Udinese ha diretto accuse specifiche al direttore di gara

UDINE - Mastica amaro l'Udinese, che getta al vento l'occasione colossale di fare risultato a Milano con l'ex capolista. I friulani avevano dominato in lungo e in largo il Diavolo, passando in vantaggio con Rodrigo Becao, complice un Donnarumma non impeccabile. Purtroppo gli errori marchiani non sono stati commessi solo dagli avversari. Il disastro di Stryger Larsen, che interviene come se fosse un giocatore di pallavolo su un cross di Rebic, ha permesso a Kessie di riportare in parità la gara. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, si tratta di un punto prezioso in ottica salvezza, soprattutto ora che il Cagliari ha ripreso a correre (2 vittorie consecutive).