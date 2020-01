News Udinese – Douglas Costa: “Non era scontato che vincessimo”

NEWS UDINESE – Ieri in Coppa Italia tra Udinese e Juventus sono arrivate diverse indicazioni da una parte e dall’altra. In casa Udinese è emerso ancora di più il divario che separa i friulani da una compagine abituati agli scontri ad eliminazione diretta come quella bianconera. Mentre sulla sponda juventina Sarri può gioire, perché oltre alle conferme di alcuni titolarissimi, è arrivata anche una buona risposta da parte del ritrovato Douglas Costa. In campionato il brasiliano ha saltato otto partite su diciannove per infortunio, e nelle presenze collezionate non ha mai trovato la via della rete. Ieri invece si è sbloccato è ha rilasciato delle dichiarazioni a rigurdo:

“Per noi l’importante è che tutti gli attaccanti abbiano confidenza l’uno con l’altro. Io ad esempio ho un bel rapporto con i miei compagni Dybala e Higuain. Contro l’Udinese abbiamo disputato una buona partita e non era affatto scontato. Sento che sto crescendo, la migliore condizione atletica sta tornando. Mi trovo bene con Ronaldo. Mi adatto alle varie disposizioni del mister e non ho un modulo preferito. La nostra forza è creare occasioni da goal“.