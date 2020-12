News Udinese – Due nomi in pole position: Marotta deve sceglierne uno!

News Udinese – Marotta non ha intenzione di mollare

UDINESE NEWS – L’età avanza per tutti. Alcuni giocatori continuano ad essere al top della condizione fisica anche superati i 35 anni. Ma non è facile. Samir Handanovič però è sulla buona strada. Nonostante i 36 anni compiuti, continua a saltare da una parte all’altra come una felino. L’idea di attaccare gli scarpini al chiodo, al momento, non gli passa neanche per l’anticamera del cervello. Vuole continuare a giocare e non gli dispiacerebbe togliersi qualche soddisfazione quest’anno. Resta comunque il fatto che la società deve farsi trovare pronta. Diversi sono i nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport due nomi sono in pole position. Sembra quasi che i nerazzurri abbiano messo nel mirino i gioielli più preziosi di Gotti.

Il calciomercato è sempre più vicino e Juan Musso è entrato nel mirino dei dirigenti del Biscione. Potrebbe essere il candidato perfetto per sostituire il portierone sloveno al momento opportuno. Il suo valore di mercato però è alto e la società friulana non sembrerebbe avere premura di lasciarlo partire. Per ora non sono ancora state avanzate delle proposte e Gotti può continuare a godersi il suo gioiellino tra i pali. Non è da escludere che qualora dovesse arrivare un’offerta sostanziosa, Pozzo non possa decidere di prenderla in considerazione. Il secondo portiere finito sotto i riflettori, invece, milita nella liga spagnola.

Stiamo parlando di Rui Silva. Il 26enne portoghese sta attirando l’attenzione su di sé a suon di ottime prestazioni. Il giocatore sarebbe già seguito da Atletico, Valencia, Betis e Siviglia. A renderlo così appetibile è il contratto in scadenza il prossimo giugno a parametro zero. I nerazzurri però devono sbrigarsi se vogliono assicurarsi il suo cartellino. Il tempo passa, l’orologio scorre e non c’è tempo da perdere.