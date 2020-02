News Udinese – È ora di invertire la rotta in trasferta

NEWS UDINESE – Il campionato complessivo dell’Udinese è tutto sommato accettabile. I friulani stanno continuando in un cammino senza infamia e senza lode verso la salvezza. Tutto sommato ci sono alcune questioni da risolvere, come ad esempio l’andamento dei bianconeri fuori casa. Sabato alle 15:00 Luca Gotti e i suoi uomini sfideranno il Bologna al Renato Dall’Ara per continuare nel raggiungimento della permanenza in Serie A per almeno un altro anno. L’ostacolo più grande però risiede nel fatto che in trasferta l’Udinese ha un bottino da zona retrocessione. Se si considerano le dodici partite che mediamente tutte le squadre di Serie A hanno giocato fuori casa, emerge che l’Udinese è la diciannovesima del campionato. La formazione friulana lontano dalle mura amiche ha collezionato appena due vittorie e due pareggi per un totale di otto punti. La media dell’Udinese e di 0,67 punti sommariamente ottenuti lontano dalla Dacia Arena. Quella contro il Bologna potrebbe essere la partita perfetta per invertire la rotta, non solo perché il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrà fare almeno di alcuni dei suoi uomini migliori, ma anche perché i rossoblu in casa non sono una squadra particolarmente ostica. Gli emiliani nel loro impianti di casa hanno totalizzato sedici punti in dodici gare.