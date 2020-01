UDINE – Si chiuderà fra poche ore il calciomercato invernale. A meno di clamorose svolte dell’ultimo minuto i tifosi dell’Udinese non possono aspettarsi chissà quali colpi, molto probabilmente l’unico acquisto di giornata sarà Sebastian Prodl del Watford. Il difensore austriaco non trova più spazio nel club inglese ormai da ottobre. Il suo arrivo non è legato alla partenza o meno di De Maio.