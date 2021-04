News Udinese – Ecco l’arbitro del match con l’Atalanta: precedenti da incubo

Ecco chi dirigerà la sfida alla Dea del prossimo 3 aprile

UDINE - Luca Gotti potrebbe rimanere all'Udinese. E' cominciato il dialogo per il rinnovo. La fatidica fumata bianca non sarà immediata, ci sarà da trattare, ma nelle ultime ore l'ottimismo è maggiormente giustificabile. Sebbene entrambe le parti sostengano che ci sia ancora tempo per trovare un accordo, d'altra parte numerose squadre si sono avvicinate al tecnico di Adria. In particolare Sampdoria e Fiorentina. Pozzo si sarebbe convinto a puntare su Gotti e vorrebbe proporgli un progetto a medio-lungo termine. Le alternative all'attuale mister bianconero sono Zanetti del Venezia e i sogni Giampaolo e Donadoni, i cui ingaggi troppo elevati scoraggiano la proprietà friulana.