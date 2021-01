News Udinese – Eder, De Paul , Deulofeu e Gotti: facciamo il punto!

News Udinese , tutto ciò che bisogna sapere: ecco il punto della situazione

NOTIZIE UDINESE – Domani l’Udinese scenderà in campo alle ore 15:00 alla Dacia Arena contro l’Atalanta di Gasperini. L’avversario sbagliato al momento sbagliato. I bergamaschi però hanno dimostrato di non essere imbattibili. Anche loro hanno dei punti deboli e Gotti sta cercando di individuarli. Il tecnico bianconero potrebbe seriamente essere messo in discussione. La sua panchina è appesa a un filo. Le due sfide contro Atalanta e Inter potrebbero essere decisive. I pretendenti al trono friulano rimangono costantemente in agguato. Nel frattempo si fanno sempre più prorompenti le voci attorno ad un possibile colpo di mercato. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori è l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, Eder. Le ultime indiscrezioni parlerebbero di un serio interesse da parte della società friulana. Attenzione però alle possibili concorrenti. Anche il Benevento sembrerebbe essere in prima linea per aggiudicarsi il cartellino del centravanti. Qualora Lasagna, inaspettatamente, dovesse essere ceduto in prestito o a titolo definitivo, il profilo dell’attaccante italo-brasiliano potrebbe seriamente essere preso in considerazione. Adesso però Gotti non ha tempo per pensare alle voci di mercato. La partita di domani è troppo importante per potersi permettere queste “distrazioni”. L’allenatore dei bianconeri ha convocato Deulofeu. Lo spagnolo non vede l’ora di scendere in campo. Le statistiche parlano chiaro: bisogna cambiare marcia.

Negli ultimi cinque incontri l’Udinese ha subito 12 gol. La difesa non sta facendo bene e il pacchetto offensivo segna troppo poco. Allo stesso tempo la Dacia Arena non è proprio un talismano portafortuna. In casa i friulani hanno raccolto soltanto 7 punti in 8 gare giocate. Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di cambiare marcia. Riprendendo le parole di De Paul nel post partita contro la Sampdoria: “Ora è giunto il momento di lasciare da parte le parole e dimostrare i fatti“.