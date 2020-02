News Udinese – Fenucci: “Il Bologna potrebbe soffrire le assenze”

NEWS UDINESE – Oggi il Bologna ha rinnovato la sua partnership con il proprio sponsor tecnico, nonché sponsor tecnico anche dell’Udinese. In occasione di tale evento, il presidente dell’azienda Claudio Fenucci ha rilasciato alcune parole circa l’attuale andamento della squadra. Il Bologna al momento è decimo in campionato, lontano soltanto due punti dalla zona Europa League. Sfortunatamente per gli emiliani, il tecnico Sinisa Mihajlovic in quest’ultimo periodo ha dovuto far fronte a diversi infortuni. Le speranze di Fenucci sono proprio che qualcuno di questi infortunati possa tornare in tempo in modo da dare una mano alla squadra sul campo. La partita tra Bologna e Udinese si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara, il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00. Ecco le parole del presidente Fenucci:

“Stiamo facendo in conti con tante assenze. Dovremo stringere i denti per le prossime due settimane, sperando di recuperare i giocatori infortunati al meglio. Il problemi non è riuscire a schierare un undici titolare di qualità, ma avere abbastanza ricambi in panchina. Mihajlovic pesca spesso tra i sostituto per cambiare volto al match. Qualcuno degli indisponibili mi aspetto che possa tornare contro la Lazio”.