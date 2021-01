News Udinese – Fila sul mercato per un giocatore bianconero

UDINE – Continua a non vincere l’Udinese in campionato. Sabato sera, infatti, la squadra allenata da Luca Gotti ha subito un’altra sconfitta in rimonta, questa in casa della Sampdoria. Nella sfida di Marassi, i friulani erano andati in vantaggio grazie al gol del numero 10 argentino Rodrigo De Paul; tuttavia, dopo poco hanno subito la rete del pareggio su un rigore di Antonio Candreva, per poi prendere il gol del KO dal debuttante in maglia blucerchiata Ernesto Torregrossa all’81’. L’astinenza dai tre punti, dunque, continua a falcidiare la classifica dei bianconeri, che adesso si trovano 15esimi a soli tre punti dalla zona retrocessione.

La squadra, pertanto, dovrà assolutamente invertire la rotta e tentare di rimettersi seriamente in carreggiata, per cominciare a conquistare nuovi punti e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Tuttavia, dal mercato non sembrano arrivare buone notizie. La società non ha messo a segno ancora nessun colpo in entrata per rinforzare la squadra e, al momento, le voci che corrono sono solamente di operazioni in uscita. Infatti, ci sarebbe la fila per un giocatore dell’Udinese, su cui si starebbero muovendo diversi club di Serie A.

A riportarlo è TuttoSport e il calciatore in questione è Kevin Lasagna. Centravanti classe 1992, l’attaccante della Nazionale Italiana è arrivato ad Udine nel 2017, conquistandosi ben presto un ruolo fondamentale all’interno della squadra. In questa stagione, tuttavia, non ha trovato molto spazio e, di conseguenza, non ha neanche contribuito molto con le sue reti. Nonostante questo, sulle sue tracce si sarebbe mosso il Bologna qualche tempo fa, mentre adesso sembra esserci l’interesse di Hellas Verona, Benevento e Fiorentina. Proprio la Viola, però, sarebbe il club più deciso a prendere Lasagna: infatti, avrebbe offerto ai friulani in prestito Valentin Eysseric, trequartista francese classe ’92. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulla situazione. Nel frattempo, però, Lasagna sembra destinato a lasciare l’Udinese.