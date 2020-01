News Udinese, Fofana tolto dal mercato, almeno fino a giugno

UDINE – Seko Fofana rappresenta il desiderio di molte squadre, in Italia Torino e Lazio, in Premier il sorprendente Leicester e ultimamente anche i turchi del Galatasaray avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista ivoriano. Il presidente dell’Udinese Pozzo, su invito del tecnico Gotti, ha tolto il giocatore dal mercato, almeno fino a giugno. Questo non esclude che Fofana possa cambiare aria in estate, anche se serviranno almeno 20 milioni per strapparlo ai friulani.