News Udinese – Forestieri: “Pensiamo a fare altri 7 punti”

Le parole dell'attaccante argentino dell'Udinese

Seconda sconfitta consecutiva dell'Udinese in campionato. Dopo il ko casalingo con la Lazio, sabato scorso è arrivato il 3 a 2 di Bergamo contro l'Atalanta. Al termine della gara hanno parlato tanti protagonisti della gara. Ai microfoni del canale ufficiale del club bianconcero, Stryger Larsen si è espresso così: "Avremmo voluto portare a casa qualche punto, ma l'Atalanta è davvero molto forte. Loro hanno giocato molto bene, ma a tratti anche noi. Abbiamo chiuso in crescendo il primo tempo, avremmo voluto continuare nella ripresa. Mancano ancora 9 partite, pensiamo ad una alla volta. La A è difficile, non si può guardare troppo avanti. Dobbiamo focalizzarci gara per gara. Il gol? Sono contento per il gol, ma mancano i punti. Io penso solo a questo. Abbiamo cercato di fare il 3-3 ma non ci siamo riusciti".