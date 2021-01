News Udinese – Gara con lo Spezia da non fallire, sia da monito l’andata

I friulani devono tornare a vincere dopo 9 turni senza successi

UDINE - Il girone di andata si è chiuso con due pareggi importanti contro l'Atalanta e contro la squadra di Conte. Due risultati che danno fiducia in vista del giro di boa, ma che non hanno allontanato l'Udinese dalla zona calda della classifica. Il terzultimo posto occupato dal Cagliari dista appena 4 punti. Il lato maggiormente positivo sembra essere una ritrovata serenità soprattutto intorno alla figura di Luca Gotti. I calciatori hanno dimostrato di seguire il proprio tecnico e le prestazioni di carattere messe in campo ultimamente, ne sono la chiara testimonianza.

La seconda parte di stagione si apre con l'incognita attacco. Sono ormai ufficiali le operazioni che hanno portato Lasagna al Verona e Llorente in terra friulana dal Napoli. La famiglia Pozzo, però, sta cercando un ulteriore profilo per regalare a Gotti un soluzione in più là davanti. Allo stato attuale il nome sul quale si starebbe puntando con maggiore decisione rimane Cutrone. Se la trattativa andrà in porto si saprà nelle prossime ore.

IN VISTA DELLO SPEZIA - Domenica c'è un esame da non fallire, di fronte la rivelazione Spezia, contro la quale potrebbe già toccare a Llorente dal primo minuto. L'Udinese non vince in Serie A da 9 partite, tre punti sarebbero oro colato. D'ora in avanti i bianconeri devono provare a fare bottino pieno ogni volta che incontrano una compagine sulla carta inferiore, anche perché va sfruttata l'assenza di fattore campo. Da monito serva la gara dell'andata, in cui la superbia friulana fu punita dai ragazzi di Italiano. Il 30 settembre scorso finì 2 a 0 per gli ospiti, con doppietta di Galabinov.

ULTIME DI FORMAZIONE - Vista la squalifica di Samir, Gotti punterà su Nuytinck e su Bonifazi, che verrò spostato sul centro sinistra per sostituire l'olandese. Se Llorente darà l'ok per giocare, partirà lui dal primo minuto. Altrimenti la coppia di partenza sarà obbligatoriamente formata da Nestorovski e Deulofeu.