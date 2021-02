News Udinese – Gli argentini si danno il cambio: la probabile formazione

Luca Gotti ha in mente la formazione che sfiderà la Roma nel lunch match di domani

UDINE - L'Udinese chiamata alla conferma contro un'avversaria temibile come la Roma di Paulo Fonseca. Nel lunch match di domani all'Olimpico i friulani si giocano una carta importante per blindare la propria permanenza in Serie A. Il tecnico Luca Gotti festeggia il ritorno di De Paul dopo la squalifica, ma deve fare i conti con l'infortunio dell'altro argentino Pereyra, che ne avrà almeno per un mese. Per l'attacco presto saranno al top della condizione Okaka e Forestieri, quest'ultimo non ancora in maniera stabile in gruppo.