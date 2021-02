News Udinese – Gotti aspetta una chiamata, su di lui due club

Il tecnico dei friulani sta conducendo in salvo l'Udinese, ma per ora non è arrivata la chiamata per il rinnovo: Gotti ha estimatori in Serie A

UDINE - Un Udinese dai due volti, contro il Parma guadagna un altro punto prezioso per la lotta salvezza. I dieci punti di vantaggio sulla terzultima (Cagliari), permettono alla squadra di Gotti di giocare con grande spensieratezza. Guai, però, ad abbassare la guardia. Al termine del campionato mancano ancora 15 partite, serve mantenere alta la concentrazione. Fra gli artefici della rinascita dei friulani c'è sicuramente il tecnico di Adria, ma cosa riserverà il futuro al binomio Gotti-Udinese?

Due squadre su di lui

Come riporta l'edizione odierna del Messaggero Veneto, il 28 febbraio scadrà l'opzione per il rinnovo automatico del contratto del mister bianconero. Ciò non toglie che un accordo fra le parti possa essere trovato anche nelle settimane successive, ma intanto ci sarebbero un paio di club di Serie A che avrebbero messo gli occhi su di lui. Si tratterebbe di Fiorentina e Sassuolo.

Gli auguri di Donadoni

L'ex tecnico dello Shenzhen FC Roberto Donadoni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio esprimendosi si Luca Gotti, che è stato suo vice ai tempi del Cagliari, del Parma e del Bologna. Oltre ai complimenti per quello che il tecnico sta dimostrando alla guida dell'Udinese, ha anche aggiunto: "Sono molto contento per lui, da assistente ad allenatore le cose cambiano. Luca Gotti ha sempre palesato questo desiderio di voler fare più da collaboratore, in virtù dell'esperienza poco gratificante in precedenza, ma per come si è ritrovato oggi le cose stanno andando per il meglio".