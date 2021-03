News Udinese – Gotti: “Avanti così, ho sottovalutato la stanchezza dei miei”

Le parole del tecnico dei friulani nel post partita di Marassi

Al termine della gara è intervenuto il tecnico Luca Gotti ai microfoni di Udinese Tv: "Non abbiamo concesso quasi nulla ai nostri avversari. Pandev ha fatto una vera prodezza e mi sento di applaudirlo per il suo gesto tecnico. Nel finale abbiamo sofferto un po'. Forse ho sottovalutato la stanchezza di alcuni miei giocatori. Prendiamoci la continuità dei nostri risultati e andiamo avanti così. Credo che Pereyra abbia la grande capacità di interpretare la partita con sensibilità . Io cerco solo di leggere la partita e metterlo in campo nella posizione in cui rende di più. In questo periodo stiamo trovando continuità, grazie al giusto atteggiamento e alla costante voglia di vincere. Ora abbiamo 33 punti e dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta".