News Udinese – Gotti ci riprova: l’allenatore convoca tutti!

Mancano poche ore al match contro i nerazzurri di Conte. Gotti convoca tutta la squadra. A casa solo tre primavera

NEWS UDINESE - Luca Gotti ci riprova. L'allenatore bianconero vuole tentare il bis anche contro l'Inter. L'ottimo punto portato a casa contro l'Atalanta non è stato un caso. I friulani avrebbero persino potuto vincere quella partita ma se è vero che la fortuna è bendata, la sfortuna invece ci vede benissimo. L'Udinese è stata molto brava a gestire le forze e a non farsi incalzare dai velocissimi contropiedi dei bergamaschi. Contro i nerazzurri ci vorranno la stessa tenacia e determinazione. Per questo motivo, l'allenatore bianconero vuole portarsi dietro l'intero organico. A casa rimangono solo ed esclusivamente i tre giovanissimi Rigo, Micin e Palumbo. Ecco come potrebbe cambiare la classifica.

Un'eventuale vittoria nerazzurra consentirebbe agli ospiti di raggiungere momentaneamente il Milan primo in classifica. L'Inter raggiungerebbe quota 43 punti e si porterebbe a pari merito con i cugini rossoneri. Conte non può permettersi di perdere punti per strada. Pioli viaggia ad una velocità incredibile. Ha riabbracciato Ibrahimović che, come se nulla fosse, nell'ultima partita è sceso in campo e ha siglato una doppietta. Il tecnico leccese però deve fare molta attenzione anche a chi si trova sotto di lui. Il Napoli sembra aver ritrovato una buona condizione fisica nonostante la sconfitta contro gli eterni rivali nella finale della Supercoppa italiana. Gattuso si trova a soli 6 punti di distanza. Per quanto riguarda l'Udinese, invece, la situazione è totalmente diversa.