News Udinese – Gotti è chiamato ad una scelta difficile

Il tecnico dovrà fare pronte ad alcune assenze pesanti nel match di domenica contro il Verona

Redazione

UDINE - Archiviato un mercato che ha visto l'Udinese fra le protagoniste assolute in entrata e in uscita, ci si ributta a capofitto nel campionato. Buona la prima! La vittoria con lo Spezia ha permesso ai friulani di cominciare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Obiettivo delle prossime 18 giornate? Fare più punti possibili per assicurarsi molto presto la salvezza e poi giocare in maniera spensierata. Gotti dovrà affrontare non poche difficoltà, dovute al numero eccessivo di infortuni e alla solita incognita Covid, ma nell'ambiente c'è ottimismo.

Com'è giusto che sia, si procede passo dopo passo. Il mercato invernale ha rivoluzionato la squadra in attacco, anche se contro il Verona le scelte del tecnico dei bianconeri saranno condizionate dalla forma fisica dei calciatori a disposizione. Appurata la presenza di Deulofeu, recentemente riscattato dal Watford, Gotti deve scegliere la spalla ideale per lo spagnolo. La tentazione dei schierare la coppia iberica con Llorente è tanta, ma l'ex Napoli non ha i 90' nelle gambe e c'è un Nestorovski che è rimasto ad Udine e che reclama spazio. Tornerà a disposizione anche Okaka, ma per lui si prospetta un match da spettatore in panchina.

Per quanto riguarda il centrocampo, che perde De Paul per squalifica, la scelta per sostituire il capitano ricadrà su Pereyra. Qualche dubbio in più nel reparto arretrato dove Gotti ha l'imbarazzo della scelta. Reinserire Samir o puntare sui tre che tanto bene hanno fatto contro lo Spezia? Il 26enne brasiliano potrebbe avere una chance anche sul centro sinistra al posto di Zeegelaar. Oggi la squadra si allenerà alle ore 12:30 e sicuramente ci saranno indicazioni più precise sulla probabile formazione di domenica.