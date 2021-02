News Udinese – Gotti fa la conta dei disponibili contro la Viola

Il tecnico dei friulani dovrà rinunciare a 9 calciatori per la gara contro la Fiorentina

UDINE - L'Udinese si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina facendo la conta dei calciatori disponibili. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione non ce la fa nemmeno Deulofeu. Il forfait del fantasista spagnolo si aggiunge a quello delle ultime ore dell'esterno sinistro Ouwejan. Oltre agli squalificati Zeegelaar e Pereyra, ci sono da considerare anche i lungodegenti Forestieri, Jajalo e Pussetto. Insomma una situazione complicata per Gotti, che cercherà di cementare la classifica dei Friulani, sempre più vicina alla salvezza. Intanto il tecnico bianconero, ancora lontano dal rinnovo con l'Udinese, è stato accostata alla panchina della Fiorentina e del Sassuolo.