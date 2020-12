News Udinese – Gotti ha le idee chiare: avanti il prossimo!

News Udinese, i giallorossi hanno avuto la meglio. La testa dei friulani è già rivolta al prossimo match

UDINESE NEWS – Nonostante il risultato, la squadra è riuscita a dare dei segnali molto importanti. Ancora una volta, la dura legge del calcio ha ribadito la sua sentenza. In questo sport vince chi la mette alle spalle del portiere avversario. Non basta il 65% di possesso palla. Non bastano i 10 tiri. Non bastano i 28 cross. Bisogna raddrizzare la mira e, soprattutto, bisogna segnare. I bianconeri hanno comunque dato testimonianza di essere una squadra che non molla e che lotta fino alla fine rincorrendo ogni pallone con la bava alla bocca. Gotti vorrà togliersi qualche soddisfazione in questo 2021 che verrà e partirà proprio da questo presupposto. I suoi ragazzi non mollano mai. Non è scontato. Soprattutto quando vai sotto di un gol dopo soli 9 minuti. La reazione c’è stata. Purtroppo non è bastata ma è stata comunque una risposta importante. Adesso la testa è già rivolta al prossimo avversario.

La Vecchia Signora ospiterà i friulani all’Allianz Stadium. L’appuntamento è previsto domenica 3 gennaio alle ore 20:45. Non sarà una partita facile ma neanche impossibile. L’atteggiamento della squadra però è quello giusto. Lasagna, De Paul e Pussetto faranno il possibile per mettere in difficoltà Bonucci e compagni. Purtroppo i friulani non sono riusciti a fare risultato contro le streghe guidate da Pippo Inzaghi ma la situazione in classifica continua ad essere tranquilla. I friulani al momento occupano il dodicesimo posto con 15 punti. Il campionato è ancora molto lungo. La zona europea continua ad allontanarsi ma è comunque ancora ben visibile. I ragazzi di Pirlo attualmente occupano la sesta posizione con 24 punti. È ancora troppo presto per arrivare a conclusioni troppo affrettate ma una cosa è certa: non è ancora detta l’ultima parola!