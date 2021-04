News Udinese – Gotti in conferenza: “Sosta particolare, Atalanta squadra tosta”

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della gara contro l'Atalanta

UDINE - Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida con l'Atalanta. Ecco le parole del mister bianconero: "E' stata una sosta particolare. Normalmente abbiamo parecchi giocatori che viaggiano, invece in questa finestra abbiamo potuto mettere un bel carico di lavoro, e qualche giocatore ha potuto recuperare meglio. Affrontiamo una squadra che ha un'idea di gioco chiara e definita. Cambia qualcosa in base ai calciatori che vengono schierati. E' sicuramente un avversario tosto. Non conosco nel dettaglio la loro situazione all'interno, ma so che quando i calciatori rientrano due giorni prima della partita, hai poco tempo per preparare la gara e puoi lavorare molto sugli aspetti generali e meno sui particolari".