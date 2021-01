News Udinese – Contro il Bologna, Gotti rivoluziona la squadra

NOTIZIE UDINESE – Sarà un campionato lungo, difficile e molto stancante. L’Udinese, come il resto delle altre squadre, è pronta a riscendere in campo domani al Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 15:00. È una partita di fondamentale importanza. Gotti ha urgentemente bisogno dei tre punti. Un’eventuale vittoria permetterebbe ai friulani di superare in classifica i rossoblu di Siniša Mihajlović. I bianconeri si porterebbero a quota 18 e si allontanerebbero ulteriormente dalla zona retrocessione che sembra lontana ma invece non lo è affatto. Le partite da giocare in questo periodo sono molte e soprattutto sono tutte attaccate, una dopo l’altra. Ecco perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gotti starebbe pensando ad un mini turn-over in mezzo al campo che coinvolgerebbe 4 calciatori.

Il modulo sarebbe sempre lo stesso, il 3-5-2. Musso ovviamente in mezzo ai pali. Pacchetto difensivo formato da Becao, Bonifazi e Samir. Sulle fasce Molina e Zeegelaar e in mezzo al campo De Paul, Mandragora e Pereyra. Per ovvi motivi, il reparto offensivo sarà affidato a Lasagna e Forestieri. Sono diversi i ballottaggi ancora aperti, a partire da Molina-Larsen e Mandragora Walace. Al momento questo però sembrerebbe essere l’11 più probabile che vedremo scendere in campo domani pomeriggio. Ecco, invece, le scelte dell’allenatore serbo.

I rossoblu, probabilmente, scenderanno col consueto 4-2-3-1. Da Costa in mezzo ai pali. Il tanto corteggiato Tomiyasu, Danilo, Paz e Dijks a completare la retroguardia difensiva. Schouten e Svanberg in mediana. Orsolini, Soriano e Barrow scenderanno in campo alle spalle dell’unica punta di ruolo che sarà ovviamente Rodrigo Palacio. Anche da questo lato i ballottaggi sono ancora aperti. Barrow continua a contendersi una maglia da titolare con Vignato. Svanberg, al momento, è in vantaggio su Baldursson. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match ricco di emozioni.