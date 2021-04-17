Alle ore 15 l'Udinese affronterà il Crotone in trasferta. Il tecnico Luca Gotti ha presentato la gara nella conferenza stampa di ieri. Ecco le sue parole: "La squadra è arrabbiata, ma lo era anche prima della partita con il Torino ed il risultato è stato negativo. Il giocatore di livello superiore ha una grande forza mentale ed è in grado di dare il massimo sia dopo tre vittorie consecutive che dopo tre sconfitte e indipendentemente dall’avversario. Mi piacerebbe pensare che riusciremo ad alzare il nostro livello. Questa cosa si chiama mentalità. La nostra classifica attuale ci lascia delle opportunità, dobbiamo essere bravi a coglierle.

La settimana scorsa Nuytinck è rimasto a riposo contro il Torino a scopo precauzionale. Non ha un grosso problema, si è unito alla squadra tutta la settimana e, al di là dei normali cali fisiologici dal punto di vista fisico di qualcuno, i giocatori sono tutti a disposizione. Abbiamo già giocato 30 partite e non abbiamo trovato una soluzione tattica che pagasse più di un'altra. L’Udinese ha fatto goal con Pereyra attaccante e con Pereyra centrocampista. Non lo ha fatto con Pereyra attaccante e centrocampista. Bisogna valutare la partita nel suo insieme, l’avversario e come stanno i giocatori di volta in volta. Non esiste una ricetta che dà già il risultato".

La chiosa del tecnico bianconero: "Il Crotone ha segnato 13 goal nelle ultime 5 partite e ha messo in difficoltà tutti gli avversari che ha incontrato. Abbiamo grande rispetto di questo Crotone. Credo che possa essere un vantaggio per noi l’avere 18 punti più di loro in classifica".