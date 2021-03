News Udinese – Gotti pensa a un cambiamento tattico

Il tecnico bianconero sta pensando ad una rivoluzione tattica in vista della gara contro l'Atalanta

Come riporta il Messaggero Veneto, Gotti ragionerà in maniera concreta sul rendere l'avanzamento di Pereyra accanto alla prima punta una scelta definitiva. In rosa manca un profilo che riesca a interpretare il ruolo della seconda punta pure. Ci sarebbe Braaf, ma Gotti per ora non lo sta tenendo molto in considerazione.

Questo si legge sul quotidiano: "Ceduto Lasagna, chiusa la stagione per Pussetto, infortunatosi nuovamente Deulofeu, per gli avversari diventa facile affrontare l'Udinese visto che non c'è una punta che dà profondità. Gli ammiratori di Nestorovski sostengono che si potrebbe insistere di più con il macedone, i numeri non è che siano dalla parte del numero 30. Di fatto con la cessione di Mandragora il ruolo delle mezzali è rimasto un po' scoperto: oltre a Pereyra e De Paul possono giocare in quella posizione solo Makengo (che ha steccato con la Lazio) e Arslan che però si trova molto più a suo agio al centro. Nelle ventotto gare di campionato disputate finora l'Udinese ne ha disputate 26 con il 3-5-2 o 3-5-1-1, una con il 4-3-3 (all'andata con il Milan) e una col 3-4-2-1: è successo al Friuli con il Verona nel giorno in cui era assente per squalifica De Paul. Gotti piazzò Walace e Arslan in mediana e giocò con due trequartisti, Pereyra e Deulofeu, alle spalle di Llorente. Quella è stata la miglior partita del catalano ma anche del basco che, ricevuta palla, aveva due compagni vicini con i quali dialogare".