News Udinese – Gotti può sorridere: tre ritorni importanti

Il tecnico bianconero recupera delle pedine importanti per il match contro il Diavolo

UDINE - Questa sera alle 20:45 l'Udinese farà visita al Diavolo in quel di San Siro. Con le cosiddette grandi i friulani non hanno mai sfigurato, anche quando hanno perso in maniera netta contro la Vecchia Signora e la Roma. La prestazione migliore è stata senza ombra di dubbio quella dell'Olimpico contro la Lazio del 29 novembre (1-3).