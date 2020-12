News Udinese – Gotti: “La sconfitta causa dispiacere”

News Udinese – Nel post partita contro i campani, Gotti ha ri lasciato alcune dichiarazioni analizzando la prestazione dei suoi ragazzi

UDINESE NEWS – L’allenatore bianconero non è contento, anzi è amareggiato. Si sarebbe aspettato una prestazione diversa da parte dei suoi calciatori. Insieme avevano preparato la partita con meticolosità. Il possesso palla (65%) ne è una dimostrazione. Purtroppo il risultato non è arrivato e i tre punti sono andati a chi è riuscito a far gol. Sono diverse le domande poste al tecnico del club friulano. Dal suo tono di voce si evince che il risultato finale è stato del tutto inatteso. Ma il dispiacere, sottolinea l’allenatore, deriva dal fatto che il Benevento sia riuscito ad interrompere una striscia di risultati utili consecutivi.

Continua dicendo: “Mi è sembrato di avere l’impressione di una stanchezza diffusa tra i miei ragazzi, una stanchezza che è andava oltre ai diversi episodi per noi sfavorevoli che hanno condizionato la partita”. A proposito della prestazione dei bianconeri nel secondo tempo, sottolinea come il Benevento sia stato bravo a chiudere gli spazi impedendo a Lasagna, De Paul e compagni libertà di manovra. “Noi, invece dal canto nostro, per provare a segnare abbiamo tentato di metterli in difficoltà con qualche soluzione individualista di troppo”. Con i ritmi incalzanti del nostro campionato, potremmo persino arrivare a dire che adesso ci sarà una lunga pausa. Le prossime partite però non saranno facili.

“La pausa permetterà a tutte le squadre di ricaricare le batterie ma” – prosegue il tecnico – “un altro difficile ciclo di partite è alle porte. Dobbiamo procedere a testa bassa“. Quando gli viene chiesto delle condizioni di Okaka questa è la risposta: “Okaka? Ci vorrà un pò per rivederlo”. I prossimi appuntamenti non saranno un gioco da ragazzi. Il 3 gennaio, i campioni d’Italia ospiteranno i friulani all’Allianz Stadium. Mercoledì 6 gennaio sarà la volta del Bologna alle ore 15:00. Gotti però è fiducioso e sa che il meglio deve ancora avvenire.