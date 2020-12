News Udinese – Gotti sorride: tornano dal primo minuto Deulofeu e Larsen

N ews Udinese, adesso tocca ai friulani. Gotti vuole goderseli dal primo minuto

UDINESE NEWS – Nell’ultimo match contro il Crotone, i bianconeri non erano al top della loro condizione fisica. Deulofeu e Stryger Larsen non sono partiti dal primo minuto. Anzi, entrambi sono subentrati nel secondo tempo. Il primo al 65esimo al posto di Nestorovski e il secondo al 80esimo al posto di Molina. La loro assenza dal fischio d’inizio non è passata inosservata. L’esito finale del match non lascia a molteplici interpretazioni e le statistiche parlano chiaro. I friulani hanno collezionato appena 6 tiri in porta e 4 fuori dallo specchio. Il possesso palla però è stato dalla loro parte. Un netto 62% che però, purtroppo, non è bastato per riuscire a portare a casa i tre punti desiderati. Questa mattina però arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domani entrambi scenderanno in campo dal primo minuto.