News Udinese – Gotti via? La lista dei possibili successori

Qualora il tecnico di Adria non dovesse rinnovare, la società sarebbe pronta a puntare su un ristretto numero di pretendenti

In particolare la Sampdoria avrebbe messo nel mirino Luca Gotti e Vincenzo Italiano come possibili successori di Ranieri. Ferrero vorrebbe punterebbe su uno di questi profili per due motivi: un abbassamento dell'ingaggio della guida tecnica e un mercato estivo orientato verso giocatori giovani da valorizzare e poi rivendere.

Per quanto riguarda l'Udinese, in caso di partenza di Gotti, chi ci sarebbe in pole per la panchina bianconera? Sempre La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio quale sarebbe la situazione attuale, ipotizzando anche dei papabili successori: "A Udine il tema allenatore è caldissimo. La piazza vuole la conferma di Gotti, visto come il nuovo Guidolin, il tecnico più amato. Gotti sta facendo benissimo valorizzando il patrimonio del club. Il rapporto con lo spogliatoio è ottimo. Ma l’opzione per il rinnovo, fissata il 28 febbraio, non è stata esercitata dal club. C’è tempo e tanta stima da parte di Gino Pozzo che decide da Londra e del ds Pierpaolo Marino che ha creduto nell’allenatore . Che, però, piace a Samp, Sassuolo e Bologna (se Mihajlovic dovesse salutare). Ma l’Udinese, se davvero lo vuole, deve provare a blindare Gotti subito, a salvezza raggiunta. In alternativa la soluzione RolandoMaran, un profilo che è sempre piaciuto, e si valuta il veneziano Paolo Zanetti". Fra le opzioni anche Daniele De Rossi.