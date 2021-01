News Udinese – Gotti Vs Conte: bilancio da incubo per il mister bianconero

Tra poche ore l'Udinese di Luca Gotti se la vedrà in campionato con un avversario sulla carta proibitivo: l'Inter di Antonio Conte

UDINE - Mancano poco più di ventiquattro ore all'ultima sfida dell'Udinese nel girone d'andata. Per la formazione friulana è tempo di tirare le somme: a ridosso del giro di boa i punti che separano i bianconeri dalla zona retrocessione sono appena quattro. Gli uomini di Luca Gotti infatti, sono riusciti a totalizzare appena 17 punti in 18 incontri. Alle sue spalle ci sono solo Genoa, a 15, e Cagliari, a 14. Entrambe le compagini rossoblù sono le uniche che separano la squadra di Udine dalla zona calda. Il diciottesimo posto in questo momento è del Torino. La formazione di Marco Giampaolo, recentemente esonerato per far spazio all'ex bianconero Davide Nicola, ha sottratto alle proprie avversarie solo 13 punti. Sopra all'Udinese invece, le uniche altre due squadre che ancora non sono riuscite a superare quota 20 punti, sono Fiorentina e Spezia. Sia toscani che liguri sono fermi a 18.