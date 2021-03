News Udinese – Grandi soddisfazioni per Pozzo: ora si programma il futuro

Il patron bianconero sta ricevendo ottimi risultati dalle due sue creature, Watford e Udinese: è il momento di organizzare il futuro

UDINE - Il 2020 è stato un anno nefasto un po' per tutti, in particolare per la famiglia Pozzo, che ha visto il Watford retrocedere in Championship e l'Udinese non brillare in Serie A. Il 2021, tuttavia, sembra stia prendendo una piega decisamente diversa. Lo stesso patron bianconero ha svelato le proprie ambizioni per quanto concerne il club friulano: "Non è la salvezza il nostro obiettivo”.

Alla base del mancato rinnovo di Gotti, infatti, ci sarebbero anche le perplessità di Pozzo, che con la rosa attuale, si aspettava una stagione molto più ambiziosa. Sicuramente il sorriso è totale in ottica Watford. Il club britannico è reduce da 5 vittorie consecutive, sta cementando il secondo posto dietro il Norwich e può sperare nella promozione diretta in Premier League a fine stagione. Proprio per questo la dirigenza condivisa dovrà cominciare ad organizzarsi per il futuro.

Concentriamoci sull'Udinese. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo a Gotti, che continua a raccogliere pretendenti in giro per l'Italia. Non solo la Sampdoria e il Bologna, ma anche club più quotati come la Lazio. Sull'argomento è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il noto giornalista Maurizio Pistocchi: "Gattuso a fine stagione lascerà Napoli, l'Udine potrebbe essere un'ottima opzione per lui. E' stato bravo e sfortunato nella sua esperienza a Napoli. Aveva una squadra molto competitiva, la seconda rosa del campionato ma gli sono mancati molti giocatori chiave nel periodo topico. Si giocherà un posto in Champions. Conoscendolo, non ha digerito quello che è successo e andrà via. Sarebbe perfetto per Udinese, Torino e Bologna. Gotti alla Juve? Se fossi il dg dei bianconeri terrei Pirlo".