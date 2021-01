News Udinese – Guidolin: “Udinese-Napoli difficile per entrambe”

News Udinese – Sentito Guidolin? Ecco l’analisi dell’allenatore sulla squadra e sulla prossima partita

News Udinese – L’ex tecnico dell’Udinese Francesco Guidolin ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero Veneto al quale ha parlato della sua ex squadra. Guidolin, allenatore dell’Udinese in due occasioni differenti, alla sua prima avventura con i friulani ha raggiunto un piazzamento in Coppa UEFA venendo poi esonerato, mentre quando è poi tornato sulla panchina, dal 2010 al 2014, ha raggiunto il primo anno il quarto posto, dopo aver raccolto la squadra all’ultima posizione della classifica, disputando poi buoni campionati. L’anno successivo raggiunge la qualificazione in Champions League per la seconda volta di fila, da cui viene eliminato, ma terminando l’annata con la qualificazione all’Europa League, da cui esce la stagione successiva quando, a fine anno, finisce la sua avventura a Udine.

Queste le parole del tecnico Panchina D’Oro del 2012: “L’Udinese non credo rischi. Gotti è un bravo allenatore, la rosa è competitiva, peccato che qualche infortunio di troppo la stia penalizzando. Ad esempio, Pussetto è l’attaccante che mi piace di più. Mi dispiace molto che la sua stagione sia finita qui”.

Una battuta anche sui nuovi giocatori dei friulani e su alcuni suoi ex giocatori, allenati quando era in bianconero: “Pereyra sta facendo bene, del resto a 30 anni è nel pieno della maturità. È un ragazzo al quale mi sento legato e al quale spero di aver dato qualcosa per intraprendere la sua carriera europea. Mi fa piacere vedere che lui e altri ragazzi come Zielinski e Bruno Fernandes si siano ritagliato uno spazio da protagonisti ad alto livello”.

Conclude con una battuta sulla partita in programma tra Udinese e Napoli in programma domenica alla Dacia Arena di Udine: “Udinese-Napoli sarà difficile per entrambe. Sono due squadre che attuano moduli diversi. Una delle caratteristiche dell’Udinese è quella di aspettare l’avversario, ma senza mai rinunciare a ripartire sia in velocità che con una manovra articolata”