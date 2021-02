News Udinese – I convocati di Gotti, ci sono due novità

UDINE – Sembra essere tornata un po’ di serenità in casa friulana, dopo la vittoria sullo Spezia, seguita ai prestigiosi pareggi contro Atalanta ed Inter. Lo stesso tecnico Luca Gotti ha sottolineato ai microfoni di Udinese TV...

UDINE - Sembra essere tornata un po' di serenità in casa friulana, dopo la vittoria sullo Spezia, seguita ai prestigiosi pareggi contro Atalanta ed Inter. Lo stesso tecnico Luca Gotti ha sottolineato ai microfoni di Udinese TV l'importanza degli ultimi risultati: "La continuità? Vorremmo davvero che fosse così. Sarebbe ottimo prendere punti in ogni giornata, mantenendo la maggior continuità possibile. Quei due pareggi sono stati valorizzati proprio dalla vittoria che li ha consolidati".

Per allungare la striscia positiva i bianconeri dovranno battere alla Dacia Arena il Verona di mister Juric. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15. Luca Gotti ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati. Le novità riguardano il ritorno di Okaka e la prima volta di Braaf. Di seguito la lista completa:

Proprio sulle nuove soluzioni disponibili in attacco, si è espresso il tecnico dell'Udinese in conferenza stampa: "Stefano (Okaka ndr) mi ha stupito, pensavo fosse più indietro. Ha un fisico imponente e viene da un lungo periodo di inattività. Fino a poco tempo fa ha svolto solo allenamenti individuali. Sarà stato l'entusiasmo per il voler rientrare in squadra che lo ha aiutato a bruciare le tappe. L'ho trovato in uno stato di forma che non mi sarei mai potuto immaginare".