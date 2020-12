News Udinese – I friulani pronti a resistere sulle uscite

UDINE – Mancano ormai pochi giorni alla fine delle vacanze natalizie e, di conseguenza, al rientro in campo delle squadre di Serie A, previsto per domenica 3 gennaio. In quella data, l’Udinese dovrà affrontare un delicatissimo impegno, dato che andrà a Torino a sfidare la Juventus. Quella dell’Allianz Stadium, valevole per la 15esima giornata di campionato, sarà una partita molto difficile per i friulani: questo, però, non solo a causa del valore dell’avversario, ma anche per la condizione in cui si trovano. La Vecchia Signora, infatti, è ferita dalla bruciante sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina ed è in cerca di riscatto sul campo.

Per questo, la squadra allenata da Luca Gotti dovrà farsi trovare pronta per la prima gara del 2021, dove cercherà di mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Andrea Pirlo. Mentre i bianconeri si preparano a tornare in campo, però, la società continua a lavorare per l’inizio della sessione invernale di calciomercato. Il patron Pozzo, infatti, sta valutando con gli altri dirigenti della società la strategia da adottare nel mese di gennaio, anche per quanto riguarda il fronte delle partenze: questo perché diversi club hanno messo gli occhi su alcuni pezzi pregiati della squadra friulana.

In particolar modo, l’oggetto della contesa per molte squadre è Rodrigo De Paul, centrocampista argentino classe 1994. Sulle sue tracce, infatti, ci sono da tempo proprio la Juventus e l’Inter, con i nerazzurri che sembrano più decisi nello sferrare il colpo di mercato. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Udinese sarebbe pronta a resistere sulle uscite e vorrebbe evitare di cedere il giocatore. Pertanto, la dirigenza bianconera vorrebbe rimandare il più possibile l’inizio della trattativa e sembra disposta a sedersi al tavolo con i nerazzurri solo dopo il 23 gennaio, con la finestra di mercato agli sgoccioli.