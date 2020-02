News Udinese- I friulani rischiano di rimanere senza portieri

UDINE – L’Udinese potrebbe perdere in un colpo solo due dei portieri di sua proprietà. L’argentino Musso è nelle mire di grandi club come il Chelsea e come quello allenato da Conte. Si aprirà un’asta estiva per l’estremo difensore della nazionale albiceleste e i friulani potranno raccogliere un bel gruzzolo da reinvestire sul mercato. Simone Scuffet, in prestito allo Spezia in serie B, sta disputando un’ottima stagione con il club ligure che sarebbe pronto a riscattarlo per un milione di euro. L’Udinese dovrà, quindi, fiondarsi sul mercato dei portieri per assicurarsi un numero uno che possa garantire le stesse prestazioni esaltanti di Musso.