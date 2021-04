News Udinese – I guai per Gotti non finiscono mai: altra tegola

Arriva un'altra brutta notizia per il tecnico dell'Udinese in vista della gara contro il Torino di domani sera

Inutile star qui a preoccuparsi. Undici punti dalla terzultima (il Cagliari) sono un'enormità a 9 giornate dalla fine, ma l'obiettivo primario dell'Udinese è chiaro. Arrivare il primo possibile ai 40 punti, per poter archiviare la questione. Mancano appena 7 punti e la prima occasione per avvicinarsi allo scopo è la gara di sabato sera alla Dacia Arena contro il Torino. Battendo i granata, si allungherebbe anche su una delle inseguitrici, ma soprattutto si uscirebbe dal periodo nero che vede i friulani sconfitti negli ultimi due match contro Lazio ed Atalanta. Sulla carta la sfida ai piemontesi dovrebbe essere alla portata, ma in casa Udinese continuano a imperversare gli infortuni.

In settimana è arrivata una pessima notizia per Gotti. Problema ai flessori per Bram Nuytinck, autentico amuleto della compagine bianconera. In sua assenza l'Udinese ha collezionato 9 sconfitte, 4 pareggi e una sola vittoria. Difficile possa esserci il clamoroso recupero. A rilevare il gigante olandese ci sarà Samir. Il centrale brasiliano è stato scalzato da Bonifazi, dopo essere stato un titolare inamovibile per diverse stagioni. Potrebbe essere un'occasione d'oro per lui per riguadagnare la fiducia del tecnico. Le notizie negative non finiscono qui. Sarà ancora assente Deulofeu, alle prese con dei fastidiosi problemi al ginocchio. Un vero peccato aver perso l'ex Barcellona, proprio quando sembrava che stesse esplodendo. Gotti non è ancora convinto delle qualità di Braaf, molto probabilmente la posizione di Pereyra verrà nuovamente avanzata.