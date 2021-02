News Udinese – I precedenti col Verona, l’ultima vittoria firmata Barak e Lasagna

Tutti i precedenti in Serie A fra le due compagini che si sfideranno domani alla Dacia Arena

UDINE - Nella giornata di ieri al Bruseschi, Luca Gotti ha fatto svolgere una seduta di scarico a ben 15 calciatori, tutti quelli più utilizzati fino ad ora, che si sono allenati in palestra insieme alla staff di preparatori atletici bianconeri. Per il resto della squadra le classiche esercitazioni tecnico-tattiche e la partitella a campo ridotto al termine dell'allenamento. Segnali incoraggianti sono arrivati sia da Okaka, che potrebbe essere convocato per il match contro il Verona e da Braaf, il talentino arrivato dal Manchester City, che si sta ambientando molto velocemente. L'11 titolare che affronterà la squadra di Juric verrà deciso nella rifinitura di oggi.