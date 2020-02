News Udinese – I preparativi per il derby del Triveneto

NEWS UDINESE – Il pareggio rimediato contro il Brescia nell’ultimo turno di Serie A ha lasciato l’amaro in bocca ai calciatori di Luca Gotti. Solo la rete di Rodrigo De Paul ha salvato l’Udinese da una brutta sconfitta. Una difesa concentrata ed un attacco con più fame di goal avrebbero regalato al club un risultato diverso. A distanza di qualche ora è di nuovo tempo di guardare avanti, la prossima sfida dei friulani sarà del derby del Triveneto contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver sconfitto in casa la Juventus. La battuta d’arresto dei piemontesi ha riaperto i giochi per il campionato, mentre la vittoria dei gialloblu ha permesso ai ragazzi di Juric di credere in un piazzamento in Europa. Lo stesso obiettivo per cui poteva lottare l’Udinese fino a qualche settimana, poi i risultati hanno ridimensionato le aspettative dei friulani. L’Hellas è dunque in salute, con 34 punti è in pieno piazzamento per l’Europa League, i veneti sono sempre stati costanti in questa stagione dimostrando di essere un osso duro per chiunque. L’Udinese dovrà trovare le giuste motivazioni per continuare nella lotta salvezza, attualmente distante sei punti. All’andata il risultato fu di 0-0.