News Udinese – I tifosi sono con Gotti e quello striscione…

La tifoseria bianconera ha mostrato il suo supporto al tecnico con uno striscione esposto fuori dal centro sportivo Bruseschi

UDINE - In casa friulana regna l'indecisione, soprattutto per quanto concerne il futuro della guida tecnica del club. Come riporta Tuttosport, fuori dal centro sportivo Bruseschi venerdì è apparso uno striscione con la scritta "Il pilota Gotti è importante, lasciamolo guidare".

Ancora una volta è stato confermato quanto la tifoseria bianconera apprezzi Luca Gotti. Non si può dire esattamente la stessa cosa da parte della proprietà, che ha lasciato scadere la clausola di rinnovo lo scorso 28 febbraio. Intendiamoci, il rapporto fra la famiglia Pozzo e Gotti è buono, ma vista la rosa messa a disposizione del tecnico di Adria, ci si aspettava di più. In ogni caso l'ex vice di Sarri non rischia di rimanere a piedi. Su di lui ci sarebbe l'interesse di tanti club di Serie A, dalla Sampdoria al Sassuolo, dal Bologna fino anche alla Lazio. In merito pochi giorni fa il direttore tecnico dell'Udinese Pierpaolo Marino aveva dichiarato: "Con Gotti parliamo tutti i giorni, c’è un ottimo rapporto. Dobbiamo guardare agli obiettivi di quest’anno. Quando gli allenatori cominciano a finire nel mirino delle big però è difficile riuscire a trattenerli."

L'Udinese rischia di essere saccheggiata non soltanto del proprio tecnico, ma anche di altri due big pronti a spiccare il volo verso altri lidi. Ci riferiamo a De Paul e Musso. Il numero 10 argentino ha più volte fatto capire di volersi misurare in Champions. Il portiere dell'Albiceleste ha richieste da mezza Serie A, vista la rivoluzione che si sta prospettando nelle porte delle big. Quello che è certo è che l'Udinese è sempre stata una bottega cara. Serviranno fior di milioni per convincere Pozzo a cedere i suoi gioielli.