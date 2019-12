News Udinese – Idea nuovo allenatore. Ecco chi piace

NEWS UDINESE – Per il dopo Tudor, Gotti si è rivelato l’ideale. L’ex vice di Donadoni al Bologna ha chiuso l’anno solare in piena zona salvezza, terminando a +4 dal Brescia terzultimo. Nonostante i risultati parlino a favore del tecnico, Gotti ha a più riprese espresso la volontà di ricoprire una diversa carica in futuro. Questo starebbe spingendo la società friulana a guardare verso gli allenatori disponibili. L’ultimo nome, in termine di tempo, è stato lanciato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, starebbero salendo le quotazioni di Giampaolo all’Udinese. L’ex Sampdoria ha fallito l’avvio con il Milan, ma il subentrato Pioli sta confermando che la mano del tecnico influisce ben poco in una situazione arzigogolata come quella rossonera. Quella bianconera invece potrebbe essere la piazza ideale per un allenatore come Giampaolo a cui piace giocare a calcio senza eccessive pressioni. La pausa natalizia starebbe quindi schiarendo le idee all’ambiente, in modo tale da capire la strategia migliore da attuare per il futuro.