News Udinese – Igor si racconta e si prepara per la sfida ai bianconeri

NEWS UDINESE – Mancano poche ore al fischio d’inizio tra Udinese e Fiorentina, la gara al momento si disputerà a porte chiuse ma aleggia ancora la possibilità che la sfida venga rinviata. La situazione del Coronavirus è ancora tutta da decifrare e gli organi competenti vogliono assumersi meno rischi possibile. Nel frattempo friulani e violi si sono studiati a distanza in questo clima surreale. Oggi Igor, ex esterno della SPAL giunto a Firenze a gennaio, ha raccontato il sul arrivo in maglia viola:

“Dragowski mi ha compito molto, si muove tra i pali come un portiere esperto. Pensavo fosse più grande rispetto all’età che ha. Ha già molta esperienze ed è nato solo nel 1997. Ora qui ho un contratto fino al 2024 e penso che vincere sarebbe bellissimo. Del resto tutti nutriamo lo stesso sogno. Ho legato con Dalbert, il fatto si essere entrambi brasiliani ci ha aiutato. Anche tutti gli altri mi hanno accolto con calore. Firenze è una bellissima città. Qui c’è una grande squadre di un livello elevato e di ciò ne sono convinto. Ho preferito prendere una bicicletta per spostarmi, è bello muoversi in questo modo. Mi aiuta a tenermi in allenamento sempre“.