UDINE – Proseguono le trattative fra Cagliari e Udinese per portare il difensore Sebastien De Maio alla corte di Maran. Secondo quanto si apprende da Skysport il presidente Giulini starebbe tentando un ultimo affondo con i friulani offrendo un milione di euro per il centrale francese, la risposta è attesa nelle prossime ore, in modo da permettere ai sardi di virare, eventualmente, su un altro profilo.