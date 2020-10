News Udinese – Il Diavolo perde un big per la gara del 1 novembre

UDINE – I bianconeri di Gotti sono attesi da due gare di notevole difficoltà nelle prossime giornate di Serie A. Il 25 ottobre l’Udinese farà visita alla Fiorentina che è in cerca di riscatto dopo l’avvio deludente. Il 1 novembre il big match contro il Diavolo. I rossoneri sono la squadra del momento, ma potrebbero perdere uno dei loro uomini cardine per alcune partite.

Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Lo staff medico rossonero farà di tutto per recuperarlo per la sfida della Dacia Arena.