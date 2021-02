News Udinese – Il riassunto delle operazioni di mercato: sfuma un ritorno

Il club friulano è stato fra i più attivi nella sessione invernale di mercato

UDINE - La vittoria sul campo dello Spezia ha reso tutti più tranquilli e sereni. Il rassicurante +6 sulla terzultima permette a mister Gotti di preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro il temibile Verona di Juric. In ottica futura ci sarà da capire se il mercato importante compiuto dalla società potrà influire sul raggiungimento della salvezza il prima possibile.

La maggior parte delle operazioni sono state compiute nel reparto avanzato, dove c'era bisogno di un rinnovamento che desse la scossa. Kevin Lasagna è stato ceduto al Verona e la società ha deciso di puntare su un centravanti di esperienza internazionale come Fernando Llorente. Il Re Leone si è legato al club friulano fino al 2022. Ma l'Udinese non si è mica fermata qui. Ha riscattato già a gennaio Deulofeu dal Watford e preso in prestito dal City il talentuoso Jayden Braaf.